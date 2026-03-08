Haberler

ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Graham, "İran rejimi düşecek; rejimin düşüp düşmeyeceği değil, ne zaman düşeceği meselesi. Bu rejim yıkıldığında, bir sonraki adım Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması olacaktır." dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran rejiminin geleceğine dair sert konuşan Graham, "İran rejimi düşecek; bu bir ihtimal değil, sadece zaman meselesidir." dedi.

"BİR SONRAKİ ADIM SUUDİ ARABİSTAN"

Graham, bölgedeki mevcut yapının kalıcı olmadığını savunarak Washington'ın bu konudaki kararlı tutumunun altını çizdi. Graham, İran'daki yönetimin sona ermesinin bölgede yeni bir dönemi başlatacağını iddia etti. Bu değişimin en büyük sonucunun Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkiler olacağını belirten Senatör, "Bu rejim yıkıldığında, bir sonraki adım Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgede yeni bir ittifak modelinin habercisi olarak yorumlandı.

