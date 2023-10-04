ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın naaşı halkın ziyaretine açıldı
Geçen hafta yaşamını yitiren ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın naaşı, halkın ziyaretine açıldı. Feinstein, San Francisco'nun ilk kadın belediye başkanı ve ABD Senatosuna California'dan seçilen ilk iki kadından biriydi.
NEW Geçen hafta yaşamını yitiren ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın naaşı halkın ziyaretine açıldı.
29 Eylül'de 90 yaşında hayatını kaybeden ABD Kongresinin en yaşlı üyesi Feinstein'ın naaşı başkent Washington'dan memleketi San Francisco'ya getirildi.
Senatör Feinstein'ın naaşı, yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.
Bölgedeki siyasiler, sivil liderler ve halk, San Francisco belediye binasında bulunan Amerikan bayrağına sarılı tabutun önünde sıraya girip Feinstein'a saygı gösterisinde bulundu, bazıları tabutun fotoğrafını çekti.
Feinstein, San Francisco'nun ilk kadın belediye başkanı ve ABD Senatosuna California'dan seçilen ilk iki kadından biriydi.
Senatör Feinstein'ın cenazesi, yarınki törenin ardından yalnızca aile üyelerinin katılacağı törenle toprağa verilecek.