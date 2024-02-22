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ABD Kongre Üuyesi Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz

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ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu duyanları şoke etti. Bir vatandaşın "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" ifadeleri üzerine Ogles, "O çocukları bombalayacaksın. Hepsini öldürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıt dünya kamuoyunda infial yarattı.

7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye bomba yağdırıp 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına devam ederken, en büyük destekçisi olan ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda infiale neden oldu.

"VERGİLERİMLE GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALANIYOR"

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.

OGLES'TAN SKANDAL YANIT

Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Hasan Tttt:

zalimler için yaşaşın CEHENNEM bunlar böyle işte çoçuk yada kadın olması fark etmez gözünü kırpmadan öldürüyorlar savaşın bile bir şerefi var Allah herkeze düşmanın bile şereflisini nasip etsin

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Amokachi:

Cehennem, Allah, hepsi hikaye. Biz bizeyiz. Dini kitabı birakin; artık insanlık adına ne yapabiliriz? Ona bakalım.

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osman kara kara:

Bunlar dünyanın bir ucundan bu topraklara gelip müslüman halkı katledebiliyorlar. Bu durum müslüman halkların birbirinden ne kadar kopuk olduğunun göstergesidir. Bu gün gazzedeki katliama göz yumanlar sessiz kalanlar yarın savaş senin kapına geldiği zaman yanında kimseyi bulamayacaksın.

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