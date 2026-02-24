Haberler

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenledi: 3 ölü

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, elde edilen istihbaratın 'terör örgütü' olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı belirtilerek, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

