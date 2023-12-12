Üye Girişi
Haberler

ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullanımıyla ilgili raporları gördük, kesinlikle bu konuda endişeliyiz

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya 'Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız' yanıtını verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya "Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız" yanıtını verdi.

ABD Başkanlık Sarayı NSC koordinatörü John Kirby, dün yapılan basın toplantısında ABD tarafından İsrail'e sağlanan beyaz fosfor mühimmatının Ekim ayında Lübnan'a yönelik saldırılarda kullandığına dair gelen soru üzerine "Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız.

Beyaz fosforun aydınlatma ve hareketleri gizlemek için duman üretme açısından meşru bir askeri kullanıma sahip olduğunu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Ve açıkçası, beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya sağladığımızda, bunun meşru amaçlar doğrultusunda ve silahlı çatışma hukukuna uygun olarak kullanılacağına dair tam bir beklenti içindeyiz. Ancak bu raporları gördük. (Raporlar) yeni. Şu anda bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri John Kirby İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title