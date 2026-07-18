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CENTCOM'dan İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 'petrol tankeri' iddiasına yalanlama

CENTCOM'dan İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 'petrol tankeri' iddiasına yalanlama
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CENTCOM, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığı iddiasını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarparak patladığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarparak infilak ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği paylaşımda, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iddialarının çoğu gibi bu da asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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