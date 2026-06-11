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ABD: İran'a yönelik ek saldırılar tamamlandı

ABD: İran'a yönelik ek saldırılar tamamlandı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki askeri hedeflere düzenlenen 'meşru müdafaa' saldırılarının tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek 'meşru müdafaa' saldırılarının tamamlandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği belirtilerek, "Saldırılar İran'ın 'haksız ve devam eden saldırganlığına' yanıt olarak gerçekleştirildi. ABD güçleri 'tetikte, öldürücü ve hazır' durumda" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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