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ABD: İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgası tamamlandı

ABD: İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgası tamamlandı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmak için İran'daki hava savunma sistemleri, füze tesisleri ve İHA üslerini hedef alan saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik tehditleri en aza indirmek amacıyla İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgası tamamlandı" denildi.

Açıklamada, saldırılarda, İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radar mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri ile küçük botların hedef alındığı kaydedildi. Saldırılarda savaş uçakları, savaş gemileri, kamikaze İHA'ların yanı sıra ilk kez kamikaze insansız deniz araçlarının da kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı küresel ticaret için hayati bir deniz koridorudur. İran burayı kontrol etmemektedir. İran'ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi beyanlarına rağmen ABD kuvvetleri seyir serbestisini sağlamak için hazırlıklı ve konuşlanmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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