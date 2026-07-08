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ABD: İran'a saldırı başlattık

ABD: İran'a saldırı başlattık
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle İran'a karşı 'güçlü saldırılar' başlattığını açıkladı. İran basını, Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, 'ticari gemileri hedef aldığı' gerekçesiyle İran'a karşı 'bir dizi güçlü saldırı' başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde ve aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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