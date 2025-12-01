ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den Venezuelı Göçmenlere Sınır Dışı Kararı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına rağmen Venezuelalı göçmenlerin El Salvador'a sınır dışı edilmesi talimatı verdiğini doğruladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, katıldığı bir televizyon programında, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararını kendisinin verdiğini belirtti. Noem, "Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığı'nda bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Noem, mahkemenin emrine karşı gelip gelmediği sorusuna, 'Hayır' yanıtını vererek, yargıçların aktivistlik yaptığını ve radikal kararlar verdiğini, söyledi.