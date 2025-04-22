ABD İç Güvenlik Bakanı'nın restoranda çantası çalındı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bir restoranda akşam yemeği yerken maskeli bir şahıs tarafından çantası çalındı. Bakanın çantasında İç Güvenlik Bakanlığı erişim rozeti, boş çekler ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu öğrenildi. Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını önlemek için soruşturma başlattı.
Beyaz Saray'da 20 Nisan Pazar günü düzenlenen "Paskalya Yumurta Yuvarlama" etkinliğinin ardından akılalmaz bir olay yaşandı. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamaya göre;ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda akşam yemeği yerken maske takan kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantası çalındı.
ÇANTASINDA BAKANLIĞA ERİŞİM ROZETİ DE VARDI
Restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı alarak mekandan uzaklaştığı tespit edildi. Çantada Bakan Noem'in ehliyeti, ilaçları, ev anahtarları, pasaportu, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) erişim rozeti, makyaj malzemeleri, boş çekler ve yaklaşık 3 bin dolar nakit bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla inceleme başlattı.