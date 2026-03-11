CENTCOM: Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisini imha etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı