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ABD Heyeti İstanbul'a Geliyor: Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Hazırlıklar Başladı

ABD Heyeti İstanbul'a Geliyor: Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Hazırlıklar Başladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ve Ukrayna-Rusya Özel Temsilcisi Kellogg, İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri için şehre geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg, Rusya-Ukrayna görüşmesi için İstanbul'a geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un perşembe günü yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a geleceği bildirildi. ABD Başkanı'nın toplantı için oluşturulan heyete katılıp katılmayacağı belli değil.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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