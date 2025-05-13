ABD Heyeti İstanbul'a Geliyor: Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Hazırlıklar Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg, Rusya-Ukrayna görüşmesi için İstanbul'a geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un perşembe günü yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a geleceği bildirildi. ABD Başkanı'nın toplantı için oluşturulan heyete katılıp katılmayacağı belli değil.