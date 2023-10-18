ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara 'ara verme' çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Brezilya tarafından hazırlanan karar tasarısı, 12 üye tarafından desteklenirken, Rusya ve İngiltere çekimser kaldı.

ABD, Gazze'ye insani yardım sağlanması için yapılan çağrıyı veto etti

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

ABD, ÇATIŞMALARA "ARA VERME" ÇAĞRISINI VETO ETTİ

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin New York'ta İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin toplantı yaptı. ABD, toplantıda Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Brezilya tarafından hazırlanan karar tasarısı, 12 üye tarafından desteklenirken, Rusya ve İngiltere çekimser kaldı.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Karar tasarısında, İsrail'e Gazze'deki sivillerin ve BM personelinin güneye taşınması yönündeki emrini iptal etmesi çağrısında bulunularak, Hamas'ın saldırıları kınandı. Karar tasarısında ayrıca, sivillere yönelik her türlü şiddet ve düşmanlık ile her türlü terör eylemi kınanarak, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

"DİPLOMASİNİN ZORLU İŞİNİ YAMAK ÜZERE SAHADAYIZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Diplomasinin zorlu işini yapmak üzere sahadayız. Diplomasinin gerçekleşmesine izin vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Evet, kararlar önemlidir ve evet, bu konsey açıkça konuşmalıdır. Ancak gerçekleştirdiğimiz eylemler sahadaki gerçeklere dayanmalı ve doğrudan diplomasi çabalarını desteklemelidir. Bu hayat kurtarabilir. Konseyin bunu doğru yapması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Gazze'deki insani krize çözüm bulmak için İsrail, bölge ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirten Thomas-Greenfield, "Gazze'ye mümkün olan en kısa sürede gıda, ilaç, su ve yakıt akışının başlaması kritik önem taşıyor. Açık konuşalım, Gazze'deki bu ciddi insani krize Hamas'ın kendi eylemleri neden oldu" dedi.

"ABD'Lİ MESLEKTAŞLARIMIZIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE BİR KEZ DAHA TANIK OLDUK"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızın ikiyüzlülüğüne ve çifte standartlarına bir kez daha tanık olduk" ifadelerini kullandı. Rusya'nın insani ateşkes çağrısında bulunduğu karar taslağı geçtiğimiz pazartesi günü veto edilmişti.