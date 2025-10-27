ABD Donanması, Trinidad ve Tobago'ya Savaş Gemisi Gönderdi
ABD'ye ait USS Gravely füzesavar gemisi, Trinidad ve Tobago'ya demirleyerek eğitim tatbikatları yapacak.
ABD Donanması'na ait savaş gemisinin, ada ülkesi Trinidad ve Tobago'ya konuşlandırıldığı bildirildi.
ABD Donanması'na ait 'USS Gravely' füzesavar gemisinin, dün Venezuela'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlediği belirtildi. Savaş gemisinin eğitim tatbikatları yapılabilmesi için 30 Ekim'e kadar bölgede kalacağı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya