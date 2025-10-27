ABD Donanması, Trinidad ve Tobago'ya Savaş Gemisi Gönderdi

ABD Donanması'na ait savaş gemisinin, ada ülkesi Trinidad ve Tobago'ya konuşlandırıldığı bildirildi.

ABD Donanması'na ait 'USS Gravely' füzesavar gemisinin, dün Venezuela'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlediği belirtildi. Savaş gemisinin eğitim tatbikatları yapılabilmesi için 30 Ekim'e kadar bölgede kalacağı açıklandı.