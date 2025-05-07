ABD Donanması'nda İkinci Savaş Uçağı Kızıldeniz'e Düştü
ABD Donanması'na ait FA-18F tipi savaş uçağı, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düştü. İniş sırasında kaza yapan uçağın mürettebatı hafif yaralarla kurtuldu. Bu olay, son 10 gün içinde yaşanan ikinci kaza.
ABD Donanması'nda, son 10 gün içerisinde ikinci kez bir savaş uçağı, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşüp kayboldu.
ABD'li yetkililer, FA-18F tipi savaş uçağının, dün yerel saatle 21.45 sularında inişe geçtiği sırada güverteden çıkarak Kızıldeniz'e düştüğünü bildirdi. Uçak düşmeden önce kendilerini dışarı fırlatmayı başaran iki kişilik mürettebatın hafif yaralanarak kurtulduğu kaydedildi.
İniş halindeki uçağın, uçak gemisindeki 'tel kancalama' sistemini yakalayamadığı için düştüğünü belirten yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinde benzer bir kaza 28 Nisan'da da meydana geldi. 'FA-18E' tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'de seyir halindeki uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştü.