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ABD Donanması'na ait uçak gemisi Kızıldeniz'de yük gemisiyle çarpıştı

ABD Donanması'na ait uçak gemisi Kızıldeniz'de yük gemisiyle çarpıştı
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ABD Donanması'na ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın gemiyi tehlikeye atmadığı ve herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmediği belirtildi.

ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi Mısır açıklarında Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı.

Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı.

"OLAY SORUŞTURMA ALTINDADIR"

Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Çarpışma Harry S. Truman'ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır" dedi.

1 YILDIR KIZILDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR

USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

Amerika'nın Uçak Gemisine bile Bu dünyada Bir Tek BEŞİKTAŞ Kafa tutar gerisi yalan

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