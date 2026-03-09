Haberler

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Taşıyan Tekneyi Vurdu: 6 Ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin hedef alındığını ve saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Teknenin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı iddia ediliyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 6 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu ve saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

