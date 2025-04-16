ABD Dışişleri Bakanı ve Temsilci Fransa'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Ukrayna, Gazze, İran ve ticaret konularını görüşmek üzere Fransa'ya resmi ziyarette bulunacak.

Fransız Hükümeti Sözcüsü Sophie Primas, Rubio ve Witkoff'un bugün ülkesini ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD merkezli Politico gazetesi ve Fransız Le Monde gazetesi Rubio ve Witkoff'un Paris'te Ukrayna, Gazze, İran ve ticaret konularında üst düzey görüşmeler yapacağını bildirmişti.