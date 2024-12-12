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ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

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Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri" açıklamasında bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte yaşanan gelişmeler Türkiye'nin bölgedeki önemini arttırdı. Esad'ın ülkeden kaçmasıyla, bölgede iyice köşeye sıkışan PKK/YPG'li terör unsurları ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TERÖRLE MÜCADELE İLE İLGİLİ GÖRÜŞECEĞİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Bakanı Antony Blinken, bugün Suriye'deki son gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Blinken, "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit ancak yeni çalışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız." açıklamasında bulundu.

"DEAŞ'IN YENİDEN CANLANMAMASI İÇİN PKK İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son durumu değerlendirdiği açıklamasında, "Suriye'yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz. Suriye'nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil" ifadelerini kullanmıştı. Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasına imkan verecek bir ortamın oluşmasını asla istemediklerini anlatan Blinken, YPG/PKK'nın ismini zikreden, bu konuda terör örgütü ile ortak çalıştıklarını dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakkı Murat:

asil terorist finansoru sizsiniz sizde teroristsiniz

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Haber YorumlarıErdal Ozkan:

bunlar şakamı Erdoğan bunu kabul etmesin. hem teroristlere destek verecek hemde terörle mücadele icjn Erdoğan'la görüşecek diyor kafayı yemiş bunlar

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Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Adam Kürt güçleri ile beraber çalışıyoruz diyor siz PKK olarak anlıyorsunuz. Aşı olun

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Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarımesut:

Deaş çıkmasın diyip duruyonda, bu yalana kendide inanmıyor, kimsede inanmıyor artık a..k.. iyice saçmaladı abd artık

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Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Sizin sonunuz da Esed gibi olacak Kaddafi gibi Saddam gibi

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Bunları halen konuşturuyorlar koşarak ayaklarına getirip sonrada istediklerini vermeyiz umarım vur geç baba azdan az çoktan çok gider

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSeko Seko:

Avrupa bile bunların deaş yalanına artık itibar etmiyor neymiş çölde biraz deaşlı varmış eee çölde çadırda yaşıyorlar eee 10 senedir neden vurmadın çünki onları kullanacak aslında pkk ypd ypg deaş hepsi hizmetinde kurdukları örgütleri kullanıyorlar zamanı gelince neden munbiç diye yırtındılar su var baraj var su hayattır israil için su bölgelerini. Almak istiyorlar

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Haber YorumlarıGökhan Eker:

Gelip talimatlarini verip gidecek sıkıysa uyma. Ne diyordu trump akilli ol yoksa...

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Suç sizde değil Erdoğan da

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