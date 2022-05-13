ABD Savunma Bakanı Austin, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşıyla görüştü, acil ateşkes çağrısı yaptı - Haberler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 79 gün geride kalırken ABD ve Rusya arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Rus mevkidaşı Şoygu ile 18 Şubat'tan sonra ilk kez telefonda görüştüğü bildirildi.

18 ŞUBAT'TAN BU YANA İLK GÖRÜŞME

Açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk kez 13 Mayıs'ta görüşmüştür. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD, RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.

ABD, SAVAŞIN UZAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Amerikan senatosuna brifing veren ABD istihbarat servisleri, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'da uzun soluklu bir savaşa hazırlandığını ve yenildiğini düşünürse nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da alacağı olası bir yenilgiyi rejimine varoluşsal bir tehdit olarak görebileceğini, böyle bir durumda nükleer silah kullanabileceğini ifade etti. Haines, Donbas ele geçirilse bile Moskova yönetiminin savaşı bitirmeyeceğini ve Kiev'deki başarısızlığın ardından Donbas'a odaklanmanın "geçici bir değişim" olduğu değerlendirmesini yaptı.