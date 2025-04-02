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ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor

ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor
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ABD'den dikkat çeken bir Orta Doğu hamlesi geldi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell saldırgan davranışları önlemek ve ticaret akışını korumak için ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını, bölgeye ilave askeri varlıklar konuşlandırılacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu'da 'istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak' için harekete geçtiklerini belirtti.

ASKERİ KAPASİTE ARTIRILACAK

Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını söyledi.

İLAVE SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILACAK

Bölgeye ilave savaş uçakları konuşlandırılacağını kaydeden Parnell, böylece ABD'nin hava savunma kapasitesinin artacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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