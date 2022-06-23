ABD'den Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyaliyle ilgili üst düzey açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz
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Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'e askeri harekat sinyali vermesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, "Türkiye'nin yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yapıyoruz. Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'le mücadelesine de zarar verir" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuştu.
Leaf, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri operasyon yapma sinyali vermesi ile ilgili konuştu. Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi.
Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. Leaf sözlerine, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diyerek devam etti.
ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'le mücadelesine de zarar verir" dedi. Leaf'in bahsettiği koalisyonun omurgasını ise terör örgütü PKK/PYD/YPG oluşturuyor.
Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş ve Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Türkiye'nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya'dan tepki gelmişti.