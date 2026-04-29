ABD'den 35 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gölge bankacılık ağını yönettiği ve yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ekonomik Öfke' kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC), İran'ın gölge bankacılık ağlarını yöneten ve 'yaptırımların delinmesi ile İran'ın terörizme verdiği destekle bağlantılı' on milyarlarca dolar değerindeki fonların hareketini kolaylaştıran 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu ağların Devrim Muhafızları Ordusu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin, yasa dışı petrol satışlarından elde edilen ödemeleri tahsil etmek, füzeler ve diğer silah sistemleri için hassas bileşenler satın almak ve İran'ın terör bağlantılı gruplara para transfer etmek amacıyla uluslararası finans sistemine erişmesine olanak tanıdığı iddia edildi.

Yaptırımların İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini zorlaştırmayı, petrol gelirlerini azaltmayı ve yaptırım ihlallerinin maliyetini artırmayı amaçladığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca İran'a Hürmüz Boğazı için 'geçiş ücreti' ödemelerinin ciddi yaptırım riski taşıdığı konusunda finansal kurumlara uyarıda bulunuldu.

