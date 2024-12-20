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ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf soluğu başkent Şam'da aldı. ABD 12 yıl sonra bir ilke imza atarak Şam'a heyet gönderirken, 3 ismin Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler ile görüşeceği kaydedildi.

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a geldi.

YENİ YÖNETİMLE DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından çeşitli ülkelerin temsilcileri yeni yönetimle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.

ABD HEYETİ BAŞKENT ŞAM'A GELDİ

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a geldi.

12 YIL SONRA BİR İLK

Heyet aynı zamanda, ABD'nin 2012 yılında Şam'daki büyükelçiliğini kapatmasından bu yana Suriye'yi resmi olarak ziyaret edecek ilk ABD'li diplomat grubu olacak. ABD'li heyetin Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler ile görüşeceği aktarılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye desteği vurgulandı.

ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Barış nasıl gelir? Arap ve Afrika ülkelerinden ABD, İngiliz, Fransızlar tamamen geri çekildiğinde elini çektiğinde gelir... Onların demokrasi getireceğim durumu düzelteceğim dediği her yerde kan ve gözyaşı var.

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