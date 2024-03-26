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ABD'de yük gemisi köprüye çarptı, köprü yıkıldı

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ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bir yük gemisinin köprünün ayağına çarpması sonucu yıkıldı.

Çarpışma anında 2,6 kilometre uzunluğundaki köprüde bulunan bazı araçlar, Patapsco Nehrine uçtu.

Baltimore İtfaiyesi, en az yedi aracın ve 20 kadar kişinin suda olduğuna inanıldığını açıkladı.

Yetkililer yerel saatle 01:30’da bir yük gemisinin 47 yıllık köprüye çarpıp, yıktığını bildirdi.

Gemi takip verilerine göre Singapur bandralı yük gemisi Dali, Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya gidiyordu.

Geminin 00:45’te iki kılavuz kaptanla birlikte kentteki Point Breeze Limanı’ndan ayrıldığı bildirildi.

Baltimore İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ve Maryland eyaletine bağlı diğer kurumlar, büyük bir arama ve kurtarma operasyonu başlattı.

Şu ana dek iki kişinin sudan çıkarıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Baltimore İtfaiyesi Sözcüsü Kevin Cartwright “vahim bir acil durum” yaşandığını söyledi.

Cartwright “Şu anda sudaki insanları kurtarmaya odaklandık” dedi.

Gemicilik şirketi Synergy Grup, geminin tümü Hint 22 kişilik mürettebatının olaydan yara almadan kurtulduğunu belirtti ve olayın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

BBC

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