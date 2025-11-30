Haberler

ABD'de Ukrayna ile Barış Planı Görüşmeleri Başladı

ABD'de Ukrayna ile Barış Planı Görüşmeleri Başladı
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan barış planı için toplantıların başladığını duyurdu. Umerov, toplantıların adil bir barış için gerçekleştirildiğini belirtti.

UKRAYNA Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD'deki toplantının başladığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını duyurdu. Umerov, toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim" ifadesini kullandı.

Barış planı görüşmelerinin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini hatırlatan Umerov, "Net talimat ve önceliklerimiz var; Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

