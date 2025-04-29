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ABD'de Türk Doktor Öğrencisinin Nakil Kararı Temyiz Mahkemesi Tarafından Askıya Alındı

ABD'de Türk Doktor Öğrencisinin Nakil Kararı Temyiz Mahkemesi Tarafından Askıya Alındı
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Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakil işlemleri, Temyiz Mahkemesi tarafından geçici olarak durduruldu. Öztürk'ün hukuk ekibi mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana eyaletinden Vermont eyaletine nakil kararının Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındığı bildirildi.

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını duyurdu. Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

Öztürk'ün hukuk ekibi Temyiz Mahkemesi'nin kararına cevap olarak yaptığı açıklamada, "Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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