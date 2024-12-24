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ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı

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ABD Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşanan kapsamlı bir teknik arıza nedeniyle ülkedeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

ABD Havacılık Dairesi seyahat eden binlerce yolcuyu etkileyen teknik bir sorun nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlarını durdurdu.

"TEKNİK BİR SORUN YAŞIYORUZ"

Şu anda tüm uçuşlarda teknik bir sorun yaşadıklarını belirten yetkililer ABD genelindeki uçuşların durdurulmasının nedenini ise henüz açıklamadı.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Seyahat edecek yolcuları çevrimiçi olarak rahatlatmaya çalışan Havacılık Dairesi ise "Ekibimiz şu anda onarımları tamamlamak için çalışıyor. Tahmini bir zaman dilimi belirtilmedi ancak bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMurat ATA:

Yine ufo basmıştır orayı :))

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Haber YorumlarıBükücü:

Ufolar mı geldi yine? :)

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Haber YorumlarıJokerAllame:

kedidir kedi

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Haber YorumlarıMengele:

Putin Ufo göndermistir gücünü gösteriyor Putin Lider

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

ABD' nin yeni bir saldırı veya işgal edeceği bir ülkenin ön hazırlıkları mı? var acaba!!!!.... Hani danışıklı dövüş ikiz kuleler olayından sonra ABD ortadoğuyu kan gölüne çevirmişti..

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Haber YorumlarıAhmet Güzel:

ne demiş atalarımız El elden üstündür Demek ki bir Siber saldırı olmuş ummadığında baş yarar yeni teknolojiye göre

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Haber YorumlarıYucel Deniz:

Off a bas mıke

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

ikiz kuleler geldi aklıma

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Milletin askida ucagi var bizde bayat ekmek.

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Haber YorumlarıÇotanak:

milyarlarca dolar zarar ettiler şuan, bunu ortadoğu'dan çıkarırlar kimse merak etmesin

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