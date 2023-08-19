ABD'de Şiddetli Rüzgarla Sürüklenen Seyyar Tuvalet Kabinini Polis Takip Etti

ABD'de polis, şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden sürüklenen seyyar tuvalet kabini kovaladığı anlar polisin araç kamerasına yansıdı. Michigan eyaletinin New Buffalo kentinde meydana gelen olayda polis, şiddetli rüzgar sebebiyle hızla hareket eden seyyar tuvalet kabinini polis aracıyla takip ederek durdurdu. Yetkililer, polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili dün esprili bir üslupla 'Bazı günler polis memuru olmak harika bir iştir. Diğer günler biraz 'berbat' olabilir... Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi, neyse ki işler 'pisleşmeden' önce şüpheliyi yakalayabildi' açıklamasını yaptı.