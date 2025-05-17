ABD'de polis kalabalığa dalan aracı 'çarparak' durdurdu

ABD'de polis kalabalığa dalan aracı 'çarparak' durdurdu
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ABD'de polis kalabalığa dalan aracı 'çarparak' durdurdu
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ABD'de bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. ABD polisi, aracı çarparak müdahale ederken; sürücü gözaltına alındı.

ABD'de bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. ABD polisinin, aracı çarparak durdurması dikkat çekerken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal bir olay yaşandı. Bir sürücü aracıyla kalabalığın içine daldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, insanların korkuyla kaçıştıkları görüldü.

POLİS ÇARPARAK MÜDAHALE ETTİ

Söz konusu araca ise ABD polisi anında müdahale etti. Polisin, aracı çarparak durdurması da dikkat çekti. O anlar da kameralarca kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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