ABD'de mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek için Filistin bayrağı açtı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, yeni mezunlar kutlama yaptı.

ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Mezuniyet törenine ise öğrencilerin Filistin'e verdiği destek damgasını vurdu. Öğrenciler, Filistin'e destek mesajları verdi. Bazı öğrenciler, kültürel dayanışma göstergesi olarak kefiye takarken; törende Filistin bayrakları taşındı.