ABD'de mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek

ABD'de mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek
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ABD'de mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek
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ABD'de Chicago Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek mesajları verdi. Bazı öğrenciler, kültürel dayanışma göstergesi olarak kefiye takarken; öğrenciler, törende Filistin bayrakları taşıdı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek için Filistin bayrağı açtı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, yeni mezunlar kutlama yaptı.

ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Mezuniyet törenine ise öğrencilerin Filistin'e verdiği destek damgasını vurdu. Öğrenciler, Filistin'e destek mesajları verdi. Bazı öğrenciler, kültürel dayanışma göstergesi olarak kefiye takarken; törende Filistin bayrakları taşındı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

AMERİKA GİBİ Bİ ÜLKEDE YAŞAYACAĞIM VE FİLİSTİNİ DESTEKLEYECEĞİM HARBİ SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ O ÜLKEYE GELMEK İÇİN MİLLET KAFAYI YİYOR

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

AMERİKA GİBİ GÜZEL Bİ ÜLKEDE YAŞACAĞIM ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ DAHA ÖTESİ YOK VE FİLİSTİNİ DESTEKLEYECEĞİM PÜHHH SİZİN KALIBINIZA YA .. SİZDEN ADAM OLMAZ

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