ABD'de Listeria Salgını: 6 Ölü, 25 Hastaneye Kaldırıldı
ABD'de listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Salgına yol açan paketlenmiş hazır makarnalar sağlık riski nedeniyle toplatıldı.
ABD'de listeria bakterisi salgını nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini belirtti.
Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya