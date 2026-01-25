Haberler

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuş iptal edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklediğini bildirdi. Bölge sakinleri evde kalmaları yönünde uyarıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına almaya başlayan kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklediğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerine evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ise federal hükümetin yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdiğini duyurdu. FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelere gerekli desteğin sağlandığını bildirdi.

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuşun da iptal edildiği belirtildi.

