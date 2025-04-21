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ABD'de Fırtına Felaketi: 3 Ölü

ABD'de Fırtına Felaketi: 3 Ölü
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Oklahoma eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İki kişi, sel sularına kapıldıkları araçlarında yaşamını yitirirken, bir kişi de hortum nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Oklahoma'nın yaklaşık 16 kilometre güneyindeki Moore kentinde 2 kişinin, araçlarının sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hughes County'deki Spaulding kasabasında meydana gelen hortum nedeniyle ise bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, bölge sakinlerini aşırı hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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