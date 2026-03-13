ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurdu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"DÜŞMAN VEYA DOST ATEŞİYLE DÜŞMEDİ"

Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denildi.

İRAN'DAN "BİZ VURDUK" AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü duyurdu.

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD- İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD- İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

KC-135 UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

KC-135 Stratotanker, Boeing tarafından üretilen ve esas görevi havada yakıt ikmali yapmak olan bir askerî tanker uçağıdır. Savaş uçakları, bombardıman uçakları ve keşif uçaklarının havada yakıt almasını sağlayarak görev menzilini ve havada kalma süresini artırır.

Aşağıda KC-135 uçağının başlıca teknik ve operasyonel özellikleri yer alıyor:

GENEL BİLGİLER

Üretici: Boeing

İlk uçuş: 31 Ağustos 1956

Hizmete giriş: 1957

Toplam üretim: 803 adet

Kullanıcılar: ABD başta olmak üzere Türkiye, Fransa, İsrail gibi ülkelerin hava kuvvetleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk: yaklaşık 41,5 m

Kanat açıklığı: yaklaşık 39,9 m

Yükseklik: yaklaşık 12,7 m

Maksimum kalkış ağırlığı: yaklaşık 146 ton

Motor: 4 adet turbofan jet motoru

Azami hız: yaklaşık 530 mph (850-930 km/s civarı)

Servis tavanı: yaklaşık 50.000 ft (15 km)

YAKIT VE TAŞIMA KAPASİTESİ

Maksimum yakıt kapasitesi: yaklaşık 90.000 kg (200.000 lb)

Kargo kapasitesi: yaklaşık 37.000 kg

Yolcu / kargo taşıma kabiliyeti: vardır (çok amaçlı kullanılabilir)

MÜRETTEBAT

Genellikle:

Pilot

Yardımcı pilot

Boom operator (yakıt ikmal operatörü)

Eski modellerde ayrıca navigatör bulunur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Havada yakıt ikmali için "flying boom" adı verilen teleskopik yakıt aktarım sistemi kullanır.

Aynı anda farklı türde savaş uçaklarına yakıt sağlayabilir.

Gerekirse kargo, personel veya tıbbi tahliye uçağı olarak da kullanılabilir.

Kaynak: Haberler.com