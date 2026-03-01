ABD'de bara silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD'de ortalık kan gölüne döndü.

BARA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 14 YARALI

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de, içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu tahmin edilen bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında olay yerinde yaşanan panik ve yaralılara ilk müdahalelerin yapıldığı anlar kameraya yansıdı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

New York Post'ta yer alan habere göre eyalet polisi, olayın ardından saldırganın kimliğinin belirlendiğini ve Senegal asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. Ndiaga Diagne isimli saldırganın 2013 yılında sığınma başvurusunda bulunduğu, 2016 yılında da ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

"İRAN SALDIRISINDAN ETKİLENDİĞİ" İDDİASI

Öte yandan, 53 yaşında olduğu ve kente New York'tan geldiği belirtilen saldırganın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği iddia edildi.