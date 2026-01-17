Haberler

ABD'de 11 yaşındaki çocuk, oyun konsolu tartışmasında babasını öldürdü

Güncelleme:
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan olay, ülkeyi sarstı. 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunun elinden alınmasının ardından babasını silahla vurarak öldürdü. Duncannon bölgesinde 13 Ocak sabahı meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuk suçlamaları kabul etti.

  • ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunu elinden alınmasının ardından babasını silahla vurarak öldürdü.
  • Çocuk, doğum gününde ebeveynler uyuduktan sonra babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını alarak tabancayla babasını vurdu.
  • Çocuk hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı ve ön duruşmanın 22 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunu elinden alınmasının ardından babasını silahla vurarak öldürdü. Olay, Duncannon bölgesinde 13 Ocak sabahı meydana geldi. Yetkililer, çocuğun suçlamaları kabul ettiğini ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KANLI TARTIŞMA: BABASINI ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri evde 42 yaşındaki Douglas Dietz'i başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dietz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma belgelerine göre, doğum günü olan çocuk, ebeveynler uyuduktan sonra babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını aldı. Kasayı açan çocuk, tabancayı alarak babasına yöneltti ve ateş etti.

"BABAMI BEN VURDUM" İTİRAFI

Olayın ardından çocuk annesine, "Babamı ben öldürdüm" dedi. Polis sorgusunda da suçu kabul eden çocuk, ifadesinde sinirlendiğini ve düşünmeden hareket ettiğini söyledi. Yetkililer, olayın planlı değil ani bir öfke sonucu gerçekleştiğini değerlendirdi.

Çocuk hakkında cinayet (criminal homicide) suçlamasıyla dava açıldı. Kefalet talebi reddedilirken, ön duruşmanın 22 Ocak'ta yapılmasının planlandığı bildirildi.

SİLAH YASALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, ABD'de silahların çocukların erişimine açık olması ve aile içi güvenlik önlemleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
