Haberler

Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün YPG terör örgütünün Suriye'deki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Trump, "Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetinin YPG/SDG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ mahkumlarını yakaladığını açıkladı.
  • Suriye İçişleri Bakanlığı, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığını ve bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı." ifadesini kullandı.

TRUMP: SURİYE'DE SERBEST BIRAKILAN TÜM DEAŞ'LI TERÖRİSTLER YAKALANDI

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti. Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı Avrupa kökenli DEAŞ mahkumları olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullandı.

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti. Açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDrej urfa:

YPG serbest bıraktı demiyor ki açıklamada

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Baykush:

YPG kendi açıklamasında bıraktık dedi. Yetmez mi?

yanıt1
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı