ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız

ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i açık açık tehdit etti. Trump, "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız taşıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız. en azından şimdilik" dedi.

TRUMP'TAN HAMANEY'E ÖLÜM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i öldürmekle tehdit etti. Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini belirte Trump, sabırlarının taştığını ifade etti.

"ŞİMDİLİK ORTADAN KALDIRMAYACAĞIZ AMA SABRIMIZ TAŞIYOR"

Trump, şunları söyledi: "Hamaney'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız taşıyor."

İSRİAL SAVUNMA BAKANI: SONUN SADDAM GİBİ OLUR

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i 'uyardığını' dile getirerek isim vermeden Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e atıfta bulundu. Katz, "İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur." ifadesini kullandı.

"İSRAİL, HAMANEY'E KARŞI SUİKAST DÜZENLEMEK İSTİYOR"

Uluslararası basında çıkan haberde, İsrail'in Hamaney'a karşı suikast düzenlemek istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna engel olduğu iddia edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte de Hamaney'i hedef almalarının çatışmaları sonlandıracağını savunmuştu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

sizin ben 7 sülalenizi adam gibi yaşıyamıyormusunuz

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Haber YorumlarıMehmet Demir:

bu Adam tam bir piskopat??

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Haber YorumlarıOlay deneme:

abd piyonunu son damlasına kadar kullanır öldürmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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