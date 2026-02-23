Haberler

ABD ordusu, Suriye'deki Kasrak askeri üssünden çekiliyor

ABD ordusu, Suriye'deki Kasrak askeri üssünden çekiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak üssünden çekilerek Irak'a yeniden konuşlandığı bildirildi. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma yönünde adımlar attığı ve önümüzdeki iki ay içinde tüm askerlerini ülkeyi terk edeceği öngörülüyor.

ABD güçlerinin, Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden çekilerek Irak'a doğru yeniden konuşlanmaya başladığı bildirildi.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre; ABD ordusu, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma adımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD askerlerinin Haseke vilayetinde bulunan Kasrak askeri üssünden ayrılarak Irak'a doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı. Bu ayın başlarında Suriye ordusunun, ABD ile yürütülen koordinasyonun ardından Haseke vilayetindeki Şeddadi askeri üssü ile Suriye-Irak-Ürdün sınırında yer alan El-Tanf üssünün kontrolünü devraldığı duyurulmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise Washington yönetiminin Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını ülkeden çekeceği belirtildi. Kalan ABD güçlerinin gelecek iki ay içinde ülkeyi terk etmesiyle ABD'nin Suriye'de 10 yılı aşan askeri varlığının sona ereceği öngörülüyor. ABD güçleri, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ilk olarak 2014 yılında Suriye'ye konuşlandırılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku