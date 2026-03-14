ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını artırması üzerine Orta Doğu'ya ek askeri güç gönderme kararı aldı. ABD'nin Hark Adası'nı vurması sonrası Pentagon, Orta Doğu'ya savaş gemileri ve yaklaşık 5 bin deniz piyadesinden oluşan ek askeri güç gönderiyor. İlk birliğin yola çıktığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını artırması üzerine Orta Doğu'ya ek askerî güç gönderme kararı aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) talebi doğrultusunda bir amfibi hazır görev grubunun ve ona bağlı bir Deniz Piyade sefer birliğinin bölgeye konuşlandırılmasını onayladı.

Wall Street Journal'ın haberinde ismi paylaşılmayan ABD'li üç yetkiliye göre söz konusu birlik, birkaç savaş gemisinin yanı sıra yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve deniz personelinden oluşuyor.

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin şu anda Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.

Kaynak: Haberler.com
