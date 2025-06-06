ABD, 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıcına Yaptırım Uyguladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcının yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptırımla ilgili açıklamada bulundu. Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), ABD ve yakın müttefiki İsrail'i 'temelsiz ve siyasallaştırılmış' şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini belirterek, "Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım" ifadelerini kullandı.