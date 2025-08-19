AB Liderleri Video Konferansta Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi

AVRUPALI liderler, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde çevrim içi toplandı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurdu. Costa, paylaşımında "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor" ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydeden Costa, gelecek haftalarda bu konunun AB liderlerinin öncelikli meselesi olmayı sürdüreceğini belirtti. Costa, "İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir" dedi.