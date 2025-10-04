Haberler

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Hamas'a Destek Açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Hamas'a Destek Açıklaması
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın esirleri serbest bırakma açıklamasını cesaret verici buldu ve ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirtti.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hamas'ın açıklaması cesaret verici" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Von der Leyen, "Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi temelinde harekete geçmeye hazır olduğunu açıklaması cesaret verici. Bu fırsat kaçırılmamalı" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Avrupa, sivillerin çektiği acılara son vermeyi ve barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devletli çözümü teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
