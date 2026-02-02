AB, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

AVRUPA Birliği, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, sanal medya hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini belirten Lahbib, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı" ifadelerini kullandı.