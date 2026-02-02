Haberler

AB, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

AB, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı. AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AVRUPA Birliği, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, sanal medya hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini belirten Lahbib, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi neden yattı! İşte sebebi

Dünyaca ünlü ismin transferi neden yattı! İşte sebebi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı

2-0 öne geçtikleri maçta felaketi yaşadılar
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş

Epstein dosyasından korkunç detaylar! Bebek getirmeyi teklif etmiş