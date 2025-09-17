Haberler

AB, İsrail'e Yaptırımlar Uygulayacak

AB, İsrail'e Yaptırımlar Uygulayacak
AB Komisyonu, İsrail hükümetine Gazze'deki savaş konusundaki politikalarını değiştirmesi için baskı uygulamak amacıyla bazı ticaret hükümlerini askıya alma kararı alacak. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aşırılıkçı bakanlara yönelik yaptırımların da uygulanacağını duyurdu.

AB Komisyonu, bugün AB- İsrail anlaşmalarındaki belirli ticaret hükümlerinin askıya alınmasını onaylayacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'e yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye hazırlandıklarını duyurdu. Kallas, "Bugün AB Komisyonu, İsrail hükümetine Gazze'deki savaş konusunda politika değişikliği yapması için baskı uygulamak üzere önlemler sunacak. Ticaret imtiyazlarının askıya alınması ve aşırılıkçı bakanlara yaptırımların uygulanması, AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça gösterecektir" ifadelerini kullandı.

