Haberler

AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını reddediyoruz

AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını reddediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasına karşı çıkarak, bu suçlamaları bütünüyle reddettiklerini açıkladı.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. El Anouni, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini söyledi. AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan El Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü