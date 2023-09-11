AB, Fas'a 1 Milyon Avroluk Deprem Yardımı Gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Fas'a deprem nedeniyle 1 milyon avroluk yardım göndereceğini duyurdu. Yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve insani yardım çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB), Fas'a deprem nedeniyle 1 milyon avroluk yardım göndereceğini, bunun, planlanan toplam miktarın ilk kısmı olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Fas'a yapılması planlanan yardımın ilk kısmı 1 milyon avro olarak kararlaştırıldı.

Fon, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ülkedeki insani yardım kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

AB'nin uydu izleme sistemi Copernicus da acil durum haritalama hizmetleri sağlamak üzere etkinleştirildi.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Fas halkının yanında olduğunu ve her türlü gereksinimle ilgili yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Lenarcic, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin, deprem olduğundan bu yana durumu yakından izlediğini ve Faslı yetkililerle AB koruma yardımı sunmak üzere temasta olduğunu ifade etti.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 497 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 476 kişinin yaralandığını açıklamıştı.