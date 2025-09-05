AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar İçin ABD'ye Heyet Gönderilecek

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 19'uncu yaptırım paketi için ABD'ye heyet göndereceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu. Ukrayna'nın batısına ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Costa, bu bölgenin gelecekte 'AB sınırında' değil, Ukrayna'nın üyeliğinden sonra AB'nin parçası haline geleceğini belirtti.

Alaska'da yapılan zirveye değinen Costa, Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakereleri önerisini kabul ettiğini söyledi. Costa, "Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız. Koalisyon sadece gönüllü değil, aynı zamanda bunu gerçekleştirme kapasitesine de sahip olduğunu gösterdi" dedi.

Costa, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, Brüksel'de yeni yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını, AB heyetinin bu kapsamda Washington'a gideceğini aktardı.